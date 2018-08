A área mais afetada pelas chuvas que têm assolado o país desde meados de julho é a região de Bago (centro), onde 94 mil pessoas estão alojadas em 157 centros.

No estado de Kachin, no norte, existem mais de 25 mil afetados, enquanto a sul estão identificados 15.884 deslocados no estado de Mon e 5.895 na região de Tanintharyi.