Netanyahu cancela viagem à Colômbia devido à instabilidade na Faixa de Gaza

"Devido à situação no sul do país , o primeiro-ministro Netanyahu decidiu permanecer em Israel na próxima semana e por esse motivo cancelou a sua viagem à Colômbia", referiram à agência noticiosa EFE fontes oficiais israelitas.

O chefe do Governo israelita tinha previsto permanecer em Bogotá entre 6 e 9 de agosto, no que seria a sua segunda deslocação ao país latino-americano após ter protagonizado em setembro de 2017 a primeira vista oficial à região.

Para além do encontro com Duque, Netanyahu tinha previstos encontros na capital colombiana com vários líderes regionais, incluindo os presidentes da Argentina, Honduras e Guatemala, informou hoje o diário digital Times of Israel.

Duque já manifestou a intenção de melhorar as relações do seu país com Israel e mostrou-se aberto a transferir a embaixada no país de Telavive para Jerusalém, à semelhança da opção tomada este ano por três países (liderados pelos Estados Unidos) e que quebraram o consenso internacional sobre o não reconhecimento de qualquer soberania sobre a cidade até à conclusão de um acordo de paz entre israelitas e palestinianos.

No último mês foram registados diversos incidentes armados e um aumento da tensão na fronteira com a Faixa de Gaza, que sugeriram a eventualidade de um novo confronto no enclave palestiniano com dois milhões de pessoas e sujeito a um prolongado bloqueio israelita.

Lusa