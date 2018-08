ONU e Commonwealth alertam para "uso excessivo da força" no Zimbabué

A Commonwealt denunciou o "uso excessivo da força" contra os manifestantes, durante os protestos de ontem.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu contenção ao Governo de Harare e o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Harriett Baldwin, manifestou-se "profundamente preocupado" com a violência no país.

O Governo da antiga colónia britânica avisou ontem que "não vai tolerar" a contestação aos resultados das eleições e prometeu reprimir novas manifestações da oposição, depois de o exército ter disparado sobre manifestantes e causar três mortes.

Centenas de seguidores do MDC manifestaram-se em Harare depois do candidato presidencial do partido, Nelson Chamisa, se ter autoproclamado vencedor e assegurado que a Comissão Eleitoral não publicou os resultados por estar a preparar "resultados falsos".

A comissão eleitoral divulgou ontem os primeiros resultados parciais das legislativas, relativos a 153 das 210 circunscrições do país, indicando que a ZANU-PF, partido de Mnangagwa, obteve 110 lugares, enquanto o MDC conseguiu 41.

Segundo estes dados, a ZANU-PF no poder há 38 anos obteve a maioria absoluta na câmara baixa do Parlamento zimbabueano.