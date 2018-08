Quer controlar o tempo que passa no Facebook ou no Instagram?

Ameet Ranadive, diretor de Bem-Estar de Produto do Instagram, disse em comunicado que o objetivo é dar mais informação aos utilizadores sobre o tempo que passam na aplicação e ajudá-los a gerir esse tempo nas aplicações.

Estimular conversas entre pais e filhos sobre hábitos online adequados é também outro dos objetivos, disse Ranadive.

As ferramentas foram desenvolvidas com a colaboração de especialistas e organizações de saúde mental, acrescenta.

Como funcionam as novas funcionalidades?

A primeira etapa é aceder à página principal do perfil. Na secção de definições no Instagram, há que optar por "A tua atividade" e no Facebook pela opção "O tempo que passa no Facebook". Aí vai ser possível ver a média diária de tempo gasto na aplicação na última semana e um gráfico com o tempo gasto em cada dia.

Na mesma subsecção, passa a ser possível criar um lembrete diário, uma forma de o utilizador receber um alerta quando atingir o limite de tempo pré-definido.

Há ainda a opção de bloquear as notificações das aplicações, "Silenciar Notificações Push", como a opção não incomodar nos iOS e Android.

O Instagram publicou um vídeo no Twitter a anunciar a nova funcionalidade e a explicar como o utilizador pode gerir o seu tempo.

A funcionalidade começou ontem a ser implementada em alguns países e nas próximas semanas vai ficar disponível para todos os utilizadores.