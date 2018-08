Senadores dos EUA apresentam projeto para mais sanções à Rússia

"Vladimir Putin continua a representar uma ameaça crescente para o nosso país e os nossos aliados. Embora o Congresso tenha aprovado esmagadoramente um forte conjunto de medidas no ano passado, infelizmente a administração não cumpriu plenamente essa legislação", considerou o senador democrata Robert Menéndez, um dos impulsionadores da proposta.

"Este projeto pressupõe a completa condenação do Congresso norte-americano para que Putin compreenda finalmente que os Estados Unidos não vão mais tolerar o seu comportamento", acrescentou.

Além de Menéndez, o projeto é patrocinado pelos republicanos Lindsey Graham, Cory Gardner e John McCain e pelos democratas Ben Cardin e Jeanne Shaheen.Segundo Menéndez, "o Kremlin continua a atacar" a democracia norte-americana, recorrendo a uma "interferência contínua" nas eleições norte-americanas, a apoiar "um criminoso de guerra na Síria" e a "violar a soberania da Ucrânia".

"O nosso objetivo é mudar o 'statu quo' e impor sanções esmagadoras e outras medidas contra a Rússia de Putin até que pare e desista de intrometer-se no processo eleitoral dos Estados Unidos, acabe com os ciberataques contra infraestruturas norte-americanas, retire a Rússia da Ucrânia e abandone para criar o caos na Síria", insistiu.

O senador precisou que o projeto prevê sanções contra políticos, oligarcas e outras pessoas que facilitem "atividades ilícitas e corruptas, direta ou indiretamente, em nome de Vladimir Putin".

A proposta prevê também sanções às transações relacionadas com o investimento em projetos de energia apoiados por entidades estatais ou paraestatais e proíbe todas as transações relacionadas com a dívida soberana da Federação Russa.

Lusa