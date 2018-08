Vaticano altera catecismo, pena de morte declarada "inadmissível em todas as circunstâncias"

A Igreja Católica pretende, assim, encorajar a abolição da pena de morte em todo o mundo, informou a Santa Sé.

Luís Ladaria Ferrer, da Congregação para a Doutrina da Fé, referiu em comunicado que foi autorizado pelo Sumo Pontífice a introduzir a nova posição em relação à pena de morte, prevista no artigo 2.267 do Catecismo católico.

"A Igreja mostra, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, e se compromete com determinação para sua abolição no mundo todo", realça o novo texto.