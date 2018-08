EUA impõem sanções a banco russo devido a ligações à Coreia do Norte

"Os Estados Unidos continuarão a aplicar as sanções norte-americanas e da ONU para cortar os fluxos de receitas ilegais com destino à Coreia do Norte. As nossas sanções manter-se-ão até que tenhamos obtido a desnuclearização total e completamente verificada da Coreia do Norte", declarou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em comunicado.

Em resultado da ação de hoje, qualquer propriedade nos Estados Unidos daquela entidade financeira russa, com sede em Moscovo, está bloqueada, e é proibido aos cidadãos norte-americanos tratar com esse banco.

Em 2017, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por iniciativa de Washington, uma série de sanções económicas de uma rara severidade contra Pyongyang, isolando-a dos seus poucos aliados económicos.

Foi neste quadro que Washington sancionou Han Jang Su, representante do banco estatal norte-coreano Foreign Trade Bank em Moscovo.

Hoje, foi a vez de o banco russo Agrosoyuz, sancionado pelo Tesouro norte-americano por ter "facilitado uma transação significativa para a conta de Han Jang Su", cujo adjunto, também residente em Moscovo, foi também alvo de sanções.

Segundo o comunicado do Departamento do Tesouro norte-americano, o banco russo Agrosoyuz multiplicou as transações com a Coreia do Norte desde 2009.

Os Estados Unidos insistiram diversas vezes na sua intenção de manter as sanções contra a Coreia do Norte apesar do estreitamento das relações diplomáticas entre os dois países, assinalado pela cimeira histórica entre os respetivos líderes, Donald Trump e Kim Jong-un, em junho, em Singapura.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou recentemente que pedirá aos países asiáticos, numa reunião regional esta semana em Singapura, que continuem a aplicar as sanções à Coreia do Norte para a pressionar a abandonar as suas armas nucleares.



Lusa