Rinoceronte ataca carro com turistas em zoo no México

Nas imagens, é possível ver o animal com mais de três toneladas a bater no carro com os chifres, acabando por conseguir levantar a viatura. O condutor tentou fugir, mas o rinoceronte continuou a perseguição.

Apesar do susto, a família não sofreu ferimentos.

O jardim zoológico explica que o mamífero reagiu de forma selvagem porque, para além de ter considerado que o carro era um rival, estava uma fêmea com o cio no local.