Duas tempestades tropicais podem passar a furacões no México

Segundo aquele Centro, a tempestade tropical John, que hoje de madrugada estava 540 quilómetros a sudoeste do porto mexicano de Manzanillo, com ventos de 95 quilómetros horários, deverá passar ainda hoje a furacão.

Prevê-se que atinja o pico como uma tempestade de categoria 3 antes de começar a enfraquecer durante a semana, prevendo-se que permaneça a oeste da península de Baja Califórnia.

A segunda tempestade tropical, Ileana, localizada perto da costa a cerca de 495 quilómetros a sudeste de Manzanillo, atingiu ventos de 100 quilómetros horários e segue a mesma trajetória da tempestade John, ao longo da costa mexicana, com os serviços meteorológicos a preverem que provoque chuvas fortes e as autoridades mexicanas a lançaram um alerta de proximidade de furacão desde Punta San Telmo, no Estado de Michoagan, até Playa Perula, no Estado de Jalisco.

Mais afastado do continente, o furacão Hector, continua em direção ao Pacífico Central, com a categoria 4 de tempestade e com ventos de 220 quilómetros horários, reportou o Centro de Furacões do Pacífico, em Honolulu.

O Hector não representa no imediato uma ameaça, mas os meteorologistas alertaram os habitantes do Havai para acompanharem a evolução da tempestade, porque preveem que em meados desta semana passe a sul das ilhas.

