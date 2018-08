Idosos escapam de lar para ir a festival de heavy metal

O par foi dado como desaparecido na sexta-feira pelos funcionários do lar, que se apressaram a contactar a polícia depois do total da contagem ter resultado em menos duas pessoas do que o habitual.

As autoridades acabaram por encontrar os homens por volta das 03:00 de sábado no festival de heavy metal.

Estavam “desorientados e atordoados”, mas recusaram-se a abandonar o recinto, contou o porta-voz da polícia citado pela BBC. “Era óbvio que gostavam do festival”.

As autoridades não descobriram de que forma os homens tiveram acesso ao recinto do festival e se poderiam ter bilhetes.

O Wacken Open Air existe desde 1990 e reúne fãs de todos os cantos do mundo. A edição deste ano, que durou quatro dias, contou com a presença de Danzig, Judas Priest, Hatebreed e In Flames.