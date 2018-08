Quatro polacos morrem na queda de avião turístico em reserva do Alasca

A mesma fonte referiu que uma quinta pessoa estava a bordo da aeronave e encontra-se desaparecida, com as autoridades a presumirem que morreu também. Os socorristas chegaram hoje ao local da queda do aparelho, ocorrida ao final da tarde de sábado, em terreno íngreme e gelado, perto do cume.

Depois do avião ter-se despenhado, o piloto usou o telefone por satélite e reportou que os passageiros ficaram feridos, mas a ligação telefónica foi interrompida sem que tivessem sido avançados mais pormenores.

As nuvens espessas da mais alta montanha da América do Norte e a chuva dificultaram a resposta imediata ao pedido de socorro.

Lusa