Incêndio no norte da Califórnia é o mais grave na história do estado norte-americano

O incêndio, conhecido como 'Mendocino Complex' e que tem duas frentes ativas já consumiu 114.850 hectares de terra, uma área semelhante ao tamanho da cidade de Los Angeles, informaram as autoridades na segunda-feira.

No mesmo dia, o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios indicou que o incêndio está controlado em 30%, prevendo-se que fique extinto na próxima semana.

Até ao momento, as chamas destruíram pelo menos 143 edifícios, dos quais 75 casas, e ameaça cerca de 9.300 estruturas. De acordo com especialistas, os anos de seca criaram as condições ideais para que os incêndios florestais de grande escala se propaguem a maior velocidade.

Dos cinco maiores incêndios florestais na história do estado da Califórnia, quatro aconteceram desde 2012.Atualmente, mais de 14 mil bombeiros lutam contra uma dúzia de incêndios ativos na Califórnia, que já fizeram arder mais 226.000 hectares, de acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios, Scott McLean.

O incêndio 'Carr', próximo da localidade de Redding, fez sete mortos e destruiu mais de mil habitações.

Lusa