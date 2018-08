Partido pede a Boris Johnson para se desculpar após declarações islamofóbicas

Num artigo de opinião divulgado na segunda-feira pelo diário Daily Telegraph, Johnson comenta a entrada em vigor na Dinamarca da proibição do uso do véu islâmico integral, classificando a burca de "ridícula" e "estranha" e comparando as mulheres que a vestem a "caixas de correio" ou "assaltantes de bancos". A burca tapa todo o corpo da mulher, inclusive a cara, tendo uma rede na zona dos olhos.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Alistair Burt, qualificou de "ofensivas" as declarações do antigo chefe da diplomacia britânica.

"É literalmente o estilo intolerante de (ex-conselheiro do Presidente norte-americano Donald Trump, Steve) Bannon e as táticas de Trump a entrarem na política britânica", comentou a antiga vice-presidente do Partido Conservador Sayeeda Warsi.

O Conselho Muçulmano do Reino Unido (MCB) considerou que "ao escolher intencionalmente estas palavras para um jornal nacional", Boris Johnson "lambe as botas da extrema-direita".

Desculpas são "o mínimo", indicou o MCB, adiantando que o Partido Conservador se devia questionar sobre a islamofobia no seu seio. Face à indignação provocada, Lewis anunciou na rede social Twitter que tinha pedido a Johnson, conhecido pelas suas declarações por vezes provocadoras, para se desculpar.

Lusa