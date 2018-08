Poetisa árabe-israelita começa a cumprir pena de prisão por incitação à violência

Segundo a acusação, Dareen Tatour divulgou em outubro de 2015 - numa altura em que ocorreram vários ataques de palestinianos contra israelitas com arma branca - um vídeo em que lia o seu poema "Resiste, meu povo, resiste-lhes", ilustrado com imagens de confrontos entre palestinianos e forças israelitas.

"Não me contentarei com a 'solução pacífica', não baixarei as minhas bandeiras, até que os expulse da minha terra (...) Resiste aos roubos do colono e sou a caravana dos mártires", proclamava no poema.

O tribunal também a condenou por apoio à Jihad Islâmica, considerando que a poetisa citou um comunicado do grupo radical apelando "à continuação da Intifada em cada canto da Cisjordânia", território palestiniano ocupado por Israel há mais de 50 anos.

Para o tribunal, os textos e vídeos da poetisa "celebram os atos de violência e terrorismo".Após a leitura da sentença, Gaby Lasky, advogada da poetisa, lamentou que "numa democracia se prenda e julgue alguém pelo que escreve".

Dareen Tatour, 36 anos, condenada a cinco meses de prisão efetiva e a seis de pena suspensa, considera que o seu julgamento foi político "por ser palestiniana".

Lusa