Polícias norte-americanos salvam bebé de 14 meses que estava a sufocar

Quando a Lucia Graham, de 14 meses começou a sufocar, a mãe tentou usar uma técnica que o pediatra lhe ensinou mas entra em pânico e grita por ajuda.

Robert Ayala e Rafael Guadelupe almoçavam neste centro comercial quando ouviram os gritos da mãe. Os agentes estavam no sítio certo à hora certa. Realizaram a Manobra de Heimlich durante uns minutos e salvaram a pequena Lucia.

Tudo aconteceu há cerca de duas semanas, no Gradens Mall, em Palm Beach.

A menina está bem de saúde e os polícias receberam uma medalha pelo salvamento.



Manobra de Heimlich

A Manobra de Heimlich é um método de desobstrução de um qualquer corpo estranho que esteja a obstruir as vias aéreas superiores. No caso dos adultos, consiste em fazer compressões, enérgicas e repetidas, do abdómen junto ao rebordo costal, de modo a forçar movimentos diafragmáticos.

No caso dos bebés, o primeiro passo é deitar a criança, de bruços, na palma da mão. Com o polegar e o indicador apertar levemente as bochechas do bebé para que a boca fique ligeiramente aberta e o objeto estranho possa sair no final do procedimento. O pescoço deverá estar elevado para que as vias aéreas fiquem livres. De seguida, deve-se inclinar para baixo o corpo do bebé e com a palma da mão, na altura dos ombros da criança, dar cinco palmadas leves, em direção à cabeça.