Sonda da NASA vai "tocar o Sol"

Revestida de um escudo para a proteger do calor e das radiações intensas, a sonda Parker da NASA vai ser lançada no sábado a partir do Cabo Canaveral na Florida. Será o primeiro objeto construído pelo Homem a enfrentar as condições infernais da atmosfera do Sol: durante 7 anos, passará 24 vezes a 6,2 milhões de quilómetros da superfície do Sol.

Para sobreviver a temperaturas de 1400ºC, tem um escudo protetor feito de um composto de carbono que protege os instrumentos científicos a bordo a uma confortável temperatura de 29ºC.

As sonda tem como principais objetivos investigar as partículas de energia, as flutuações magnéticas e os ventos solares. Os cientistas da NASA esperam obter fotografias para melhor compreenderem "um ambiente tão estranho para nós", diz um especialista sobre o Sol da NASA Alex Young.

De facto, a observação à distância da nossa estrela já chegou aos seus limites. "É preciso ir lá onde as coisas acontecem, onde todas as coisas misteriosas acontecem".