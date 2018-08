Atriz acusa Globo de anestesiar cão durante gravações de novela

A revelação surgiu depois da entrevistadora do programa Video Show, da rede Globo, ter questionado a atriz sobre a forma como lidam com a inquietação do cão.

No final do programa, a apresentadora esclareceu que o animal não era anestesiado, e explicou que durante as gravações Pirata está sempre acompanhado pelo dono. "Temos dois cães que interpretam o papel de Pirata, e são treinados para fazer todas as cenas, inclusive as que aparecem a dormir", cita a Folha de S. Paulo.

As afirmações foram mais tarde confirmadas pela Globo, que nega anestesiar o animal.

A apresentadora garantiu ainda que o animal é treinado com base no reforço positivo, e que há sempre um treinador e um veterinário presentes durante as gravações.