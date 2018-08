British Museum devolve ao Iraque peças pilhadas após queda de Saddam Hussein

Os objetos serão formalmente entregues na sexta-feira ao embaixador do Iraque no Reino Unido, Salih Husain Ali, que já agradeceu ao British Museum "os esforços excecionais que tem desenvolvido para devolver as antiguidades pilhadas no Iraque".

Oito pequenos objetos apreendidos em maio de 2003 pela polícia londrina a um vendedor local, que não dispunha de documentação sobre a proveniência das peças, foram confiados a peritos do British Museum que determinaram provirem de Tello, no sul do Iraque, onde o museu coordena um programa de escavações.

Muitos desses objetos, entre os quais três cones de argila com inscrições cuneiformes, indicam tratar-se de peças provenientes de um templo da cidade suméria de Girsu, atualmente designada como Tello.

Um pequeno amuleto em mármore branco representando um quadrúpede, um bloco de mármore vermelho com dois animais de quatro patas, um bloco de calcedônia gravado, uma pequena cabeça de clava em alabastro e um seixo polido gravado com escrita cuneiforme constam dos objetos encontrados.

British Museum

"Esta colaboração entre o Iraque e o Reino Unido é vital para a preservação do património iraquiano", disse o embaixador do Iraque no Reino Unido, Salih Husain Ali, citado pelo museu.

Para o diretor do British Museum, Hartwig Fischer, o regresso das peças ao Iraque "simboliza as muito sólidas relações de trabalho com os colegas iraquianos encetadas nos últimos anos".

Há muito que o British Museum está empenhado na salvaguarda dos tesouros da história iraquiana.

Já em 2003 advertira contra a pilhagem do património cultural do país e, em 2015, lançou um programa para formar peritos iraquianos nas mais recentes tecnologias de modo a estes poderem conservar e documentar a sua herança cultural.

Presidente do Iraque de 16 de julho de 1979 a 09 de abril de 2003, Saddam Hussein foi deposto após a invasão do país por uma coligação de tropas norte-americanas e britânicas, que acusavam o presidente iraquiano de possuir armas de destruição em massa.

Em 05 de novembro de 2006, o antigo presidente do Iraque foi acusado de ter causado a morte a perto de 150 xiitas iraquianos em 1982, tendo sido executado, por enforcamento, em dezembro de 2006.

Lusa