Homem salta para dentro de carro em andamento para salvar condutor

O episódio aconteceu na cidade de Dixon, no estado do Illinois. Depois de ter evitado uma colisão frontal com um carro aparentemente descontrolado, o herói desta história, Randy Tompkins, apercebeu-se que o condutor estava com dificuldades.

Foi nessa altura que decidiu sair do seu veículo e saltar pela janela do passageiro. No vídeo é possível ver o momento em que Randy salta para dentro do carro em movimento e puxa o travão de mão. "Estava no sítio certo, à hora certa", cita o The Washington Post.

As autoridades captaram o momento depois de terem tentado mandar parar o condutor por quase ter embatido em vários veículos, revelaram. Apesar do ato heroico, a polícia de Dixon não recomenda que outras pessoas repitam o feito.