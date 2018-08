Turquia avisa que taxas de Trump afetarão relações com EUA e promete represálias

POOL New

"Os Estados Unidos deverão saber que o único resultado de tais sanções (...) é que afetarão as nossas relações de aliados", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco em comunicado.

"Como todas as medidas adotadas contra a Turquia, elas terão a sua resposta", acrescentou o MNE turco, precisando que a decisão "ignora" as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O MNE disse ainda que os comentários feitos por Donald Trump eram "impossíveis de conciliar com a seriedade de um homem de Estado".

O anúncio hoje feito por Trump de um forte aumento das taxas de importação sobre o alumínio e o aço turcos provocou uma desvalorização da lira turca, que perdeu quase um quarto do seu valor em relação ao dólar durante o dia.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou aquilo que classificou como uma "guerra económica" e instou a população turca à "luta nacional" trocando as suas divisas.

Lusa