Continuam as manifestações nas ruas da Roménia

No sábado, condenaram ainda os excessos das forças de segurança e o recurso à violência nas manifestações da véspera.

Na sexta-feira, 100 mil pessoas, manifestaram-se em frente aos edifícios do governo em Bucareste, mas o protesto acabou em confrontos com a polícia de choque quando os manifestantes tentaram passar as barreiras de segurança.

Mais de 450 pessoas ficaram feridas, incluindo 30 polícias. Os romenos reivindicam eleições antecipadas. Estão descontentes com a forma como o atual governo tem lidado com a corrupção.