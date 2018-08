Explosão em depósito de armas na Síria faz perto de 40 mortos e vários feridos

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), citado pela AFP, a explosão provocou o desmoronamento de dois edifícios na província no noroeste do país.

Segundo a AP, a ONG, que tem sede na Grã-Bretanha, estima que tenham morrido 18 pessoas, desconhecendo-se até ao momento o número de civis feridos.

O depósito de armas estava na cave de um edifício.

Os "capacetes brancos", citados pela AP, adiantam que a explosão aconteceu hoje em Sarmada, perto da fronteira da Turquia, tendo provocado o desmoronamento de um prédio de cinco andares.

Os "capacetes brancos" celebrizaram-se pelas suas operações de socorro na Síria, onde o conflito provocou mais de 350.000 mortos e danos consideráveis desde 2011 e chegaram a ser nomeados para o Nobel da Paz em 2016.



Lusa