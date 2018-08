Mais de 260 feridos em queda de plafaforma em festival de música em Vigo

Em declarações à Rádio Galega, o conselheiro da Saúde, Jesús Vázquez Almuína, avançou que o acidente fez 266 feridos, mas que nenhum corre risco de vida.

As autoridades locais garantiram que vão ser investigadas as causas do acidente que se registou pouco depois das 24:00 em Espanha (23:00 em Lisboa).

De acordo com a agência de noticias Efe, o acidente causou uma onda de pânico e grande tensão.

Na rede social Twitter foram publicados vídeos que mostram o pânico que se seguiu ao acidente.

Várias equipas médicas de emergência, ambulâncias e equipas da Polícia Nacional e local, bombeiros, bem como diferentes membros das forças de segurança foram mobilizados para o local.

Com Lusa