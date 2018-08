Carro choca contra barreira de segurança do Parlamento em Londres, vários feridos ligeiros

Última atualização às 8:50

"O homem que conduzia a viatura foi detido por polícias que se encontravam na zona. Vários peões ficaram feridos. As autoridades continuam no local. Assim que possível será dada mais informação", refere a informação publica no Twitter da polícia de Londres.

A Metropololitan Police confirmou também no Twitter que o incidente ocorreu às 7:37, bem como a detenção do suspeito.

"O motorista foi detido no local por agentes da polícia, vários peões ficaram feridos. Os agentes estão no local", confirmou também a Scotland Yard em comunicado.

A identidade do condutor é desconhecida. De acordo com uma testemunha, um dos feridos é um ciclista.

Estas são as imagens do momento em que o homem que conduzia o carro é detido pela polícia.

As ruas junto à Praça do Parlamento de Westminster foram encerradas ao trânsito, enquanto vários veículos da polícia e ambulâncias se deslocaram para o local do acidente, segundo a imprensa britânica, citada pela agência espanhola Efe.

Segundo a imprensa, há cerca de dez veículos policiais no local e pelo menos três ambulâncias.

Na redes sociais, logo depois do incidente, foram partilhados vídeos que mostram seguranças fortemente armados.

O edifídio do Parlamento está cercado por barreiras de aço e betão depois do ataque perpetrado em março do ano passado por um homem que conduzia um veículo.

Nesse ataque, Khalid Masood atropelou várias pessoas na ponte de Westminster, perto do Parlamento, onde matou quatro pessoas, depois desceu e tentou entrar no prédio, onde matou com uma faca o agente da polícia Keith Palmer, recorda a Efe.