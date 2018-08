Colapso de viaduto em Itália faz pelo menos 30 mortos

Última atualização às 16:12

As imagens áreas, divulgadas pelos bombeiros italianos, mostram a dimensão do desastre.



Também nas redes sociais começaram a surgir vídeos e fotografias da tragédia. Um dos vídeos mais partilhados pelos internautas mostra o preciso momento em que a ponte cai, sendo possível ouvir-se o pânico de quem testemunha o momento.

A Sky TG24 informou que uma secção de 200 metros da ponte desabou sobre uma zona industrial e os bombeiros disseram à Associated Press que há preocupações com as linhas de gás.

No Twitter, o ministro dos Transportes e Infraestruturas italiano, Danilo Toninelli, descreveu o colapso do viaduto como uma "tragédia desumana".



Segundo a Lusa, o Governo português afirmou que não há vítimas portuguesas "até ao momento" na queda de ponte em Génova.

"Até ao momento, não há qualquer indicação de portugueses envolvidos", referiu fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Aquele departamento governamental vai continuar a acompanhar a situação em Itália.

Em declarações à agência Associated Press, o engenheiro de Estruturas Ian Firth disse que ainda era muito cedo para apurar as causas da queda do viaduto. O engenheiro acredita que a corrosão dos tendões pode estar na origem do colapso.

"Uma possível tempestade na altura pode ou não ser particularmente relevante."

1 / 16 LUCA ZENNARO 2 / 16 3 / 16 Handout . 4 / 16 Handout . 5 / 16 Handout . 6 / 16 Handout . 7 / 16 Handout . 8 / 16 Handout . 9 / 16 Handout . 10 / 16 LUCA ZENNARO 11 / 16 Rescuers HANDOUT 12 / 16 LUCA ZENNARO 13 / 16 LUCA ZENNARO 14 / 16 LUCA ZENNARO 15 / 16 LUCA ZENNARO 16 / 16 LUCA ZENNARO

O jogador português do Génova, Pedro Pereira, disse que as autoridades fizeram um apelo para que as pessoas permaneçam em casa. À SIC, o jogador relatou como presenciou o momento em que soube do acidente.