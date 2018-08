Condutor do carro que chocou contra barreiras do Parlamento detido por ato terrorista

O condutor do carro que hoje colidiu contra as barreiras de segurança do Parlamento britânico está detido sob suspeita de ato terrorista, anunciou a polícia.

A Scotland Yard adianta ainda que o incidente em Westminster, que ocorreu às 07:37 de hoje, está a ser tratado como um ato terrorista.

Em comunicado, a polícia adianta que o carro atropelou vários ciclistas e peões antes de embater nas barreiras de segurança em frente do Parlamento britânico.

"O condutor do carro, um homem de vinte e poucos anos, foi preso no local por agentes armados e levado para uma esquadra da polícia no sul de Londres, onde permanece sob custódia policial", adianta o comunicado da Scotland Yard.

Informa ainda que o jovem foi preso por suspeita de crimes terroristas. "Não estava mais ninguém no veículo, que permanece no local e está registado. Neste momento, nenhuma arma foi recuperada", acrescenta.

O caso está a ser tratado como "um incidente terrorista e o Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres está a liderar a investigação".

Várias pessoas ficaram feridas, duas das quais foram hospitalizadas, embora nenhuma esteja em estado grave, segundo a polícia.Na sequência deste incidente e por questões de segurança foi encerrada estação de metro de Westminster, em Londres, segundo as forças de segurança.Segundo a Scotland Yard, a estação foi encerrada por um alerta de segurança, tendo o trânsito também sido cortado numa grande área em torno do Parlamento britânico.

Com Lusa