Não há vítimas portuguesas em atentado em Londres e desastres de Génova e Quito

"Até ao momento, não há qualquer indicação de portugueses envolvidos", referiu à agência Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Aquele departamento governamental vai continuar a acompanhar as situações no Reino Unido, em Itália e no Equador.Descrito pelas autoridades como aparente ato intencional e que está a ser investigado como terrorismo, o ocorrido da manhã de hoje em Westminster, na capital britânica, foi perpetrado por um homem de 20 anos, detido no local.

Da ação resultaram três feridos, dos quais apenas uma mulher se encontra hospitalizada.

De acordo com a autoridades, as vítimas não correm perigo de vida.

Cerca das 07:37 locais (mesma hora em Lisboa), um Ford Fiesta, de cor prateada, avançou contra as barreiras de segurança frente ao parlamento britânico, atropelando peões e ciclistas. Em Génova, 22 pessoas morreram no colapso parcial da Ponte Morandi, continuando em curso as operações de socorro.

As autoridades italianas avançaram que estiveram envolvidas no desastre mais de uma dezena de veículos.O acidente de viação de hoje no Quito, no Equador, provocou pelo menos 23 pessoas e outras 20 ficaram feridas, com os serviços de socorro a assinalarem que vários cidadãos estrangeiros se encontram entre as vítimas.

O serviço integrado de segurança ECU911 indica que o autocarro chocou com outro veículo, numa estrada entre as localidades de Pifo e Papallacta, a cerca de 30 quilómetros a leste da capital do Equador.

