Ponte cai sobre autoestrada em Itália

As estações de televisão italianas divulgaram imagem do colapso da ponte, contruída em 1960 e alvo de reabilitação em 2016.

As autoridades italianas suspeitam que um problema estrutural poderá ter causado o colapso do viaduto, com cerca de 100 metros de altura, referem os jornais italianos.

As imagens que circulam nos 'media' italianos mostram que falta uma grande secção da estrada e que veículos de emergência estão a acorrer ao local.

Na rede social Twitter também estão a ser partilhadas imagens do acidente: