Theresa May solidária com as vítimas de atropelamento em Londres

"Os meus pensamentos sobre o incidente de Westminster estão com os feridos e agradeço aos serviços de socorro pela resposta que foi imediata e valente", assinalou Theresa May através de uma mensagem difundida pela plataforma Twitter.

Várias pessoas ficaram feridas sendo que duas foram hospitalizadas apesar de não apresentarem ferimentos graves, de acordo com informações oficiais.

A Unidade Anti-Terrorista da Polícia Metropolitana de Londres foi destacada para investigar o incidente. O condutor do veículo foi preso depois de ter conduzido o carro contra as barreiras de aço e de betão instaladas frente ao Parlamento, no Palácio de Westminster.

A estação de Westminster, próxima do Parlamento britânico, foi encerrada por questões de segurança e o trânsito automóvel foi proibido na zona.

O edifício do Parlamento está rodeado de barras de aço e por barreiras de betão depois de o atentado ocorrido em março de 2017, levado a cabo por um homem que utilizou um automóvel no ataque.

Na altura, Khalid Masood atropelou várias pessoas que se encontravam na ponte de Westminster, próxima do Parlamento, tendo provocado quatro mortes antes de tentar entrar no edifício armado com uma faca que utilizou para matar um agente de polícia que o tentava neutralizar.

Lusa