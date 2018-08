Voos cancelados e passageiros retidos no aeroporto de Macau devido a tufão

De acordo com o 'site' do aeroporto, até ao momento foram cancelados 26 voos de ou para cidades do interior da China, Tailândia, Vietname e Filipinas. Como consequência, mais de 400 passageiros encontram-se retidos no terminal de passageiros de Macau, disseram as autoridades. As ligações de 'ferry' de e para Macau foram também suspensas, de acordo com os 'sites' das companhias.

Pelas 23:00 (16:00 em Lisboa), o Bebinca encontrava-se a cerca de 110 quilómetros a sudoeste de Macau e estava a afastar-se gradualmente do território, de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Embora esteja em vigor o sinal 8 de tempestade tropical, os mesmo serviços já admitiram baixar o alerta nas próximas horas. O nível um (azul) do aviso de inundações ('storm surge') continua em vigor, indicaram.

O aviso azul prevê-se que o nível de água acima do pavimento atinja valores inferiores a 0,5 metro.A emissão do sinal 8, o primeiro do ano, pelas 19:30, obrigou serviços públicos e transportes a parar. As três pontes que ligam a península de Macau à ilha da Taipa foram encerradas, estando operacional apenas o tabuleiro inferior da ponte Sai Van uma delas.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, os quais são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em agosto do ano passado, o tufão Hato, o pior dos últimos 53 anos, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.A época de tufões arrancou em junho e deve prolongar-se até outubro, segundo as previsões das autoridades.

Lusa