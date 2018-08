Israel reabre posto comercial fronteiriço com Gaza

"Seguindo a decisão do ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, após consulta com o chefe do estado-maior, tenente-general Gadi Eisenkot, o posto de Kerem Shalom será reaberto esta manhã", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelo Exército israelita.

As autoridades de Israel acrescentaram ainda que "a zona de pesca designada para a Faixa de Gaza será expandida para nove milhas náuticas".

Estas medidas representam um desafogo para a economia da Palestina, já que o posto de Kerem Shalom é o único local por onde as mercadorias entram no território. Israel decidiu fechar o posto comercial fronteiriço em resposta a ataques com engenhos incendiários lançados de Gaza para território israelita.

O posto estava encerrado desde 09 de julho, sendo apenas permitida a passagem de bens humanitários, como alguns alimentos e medicamentos.

Lusa