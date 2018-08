Papa lamenta Génova e envia solidariedade às vítimas

"Encomendo à misericórdia de Deus as pessoas que perderam a vida e expresso a minha proximidade espiritual para com as famílias, os feridos, os deslocados e todos os que sofrem por este evento dramático", disse o papa após a oração do Angelus.

"Convido-os a unirem-se em mim em oração pelas vítimas e pelos seus entes queridos", acrescentou.

Na terça-feira, cerca das 12:00 locais, um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, em Génova (norte de Itália), ruiu, fazendo com que dezenas de veículos caíssem de uma altura de 90 metros.

O balanço provisório da delegação do Governo em Génova é de 37 mortos, entre os quais três crianças de 8, 12 e 13 anos, e 16 feridos, 12 deles em estado grave.

Este balanço foi atualizado horas depois pelo ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, que referiu 38 mortos e vários desaparecidos.

