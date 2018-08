Primeiro-ministro de Israel propõe aumento do orçamento da defesa e segurança

Do plano, que é classificado, o chefe do Governo israelita revelou a parte orçamental, que propõe um aumento de 0,2% e de 0,3% do Produto Nacional Bruto (PNB) em segurança, incluindo todos os corpos do Estado, que atualmente representa 6%.

"Para o nosso pequeno território, a concentração de população e a multiplicidade de ameaças que nos rodeiam, as necessidades de segurança de Israel serão sempre muito maiores que as de um [país de] tamanho similar", declarou Netanyahu, em comunicado.

"O objetivo [do plano] é um crescimento intermédio anual de entre 3% e 4% e um gasto intermédio de aproximadamente 6% do PNB para todas as necessidades de segurança", propõe o plano.

O orçamento, que será levado a votação em breve, estaria destinado ao fortalecimento das capacidades ofensivas, as capacidades cibernéticas, atualização das defesas anti-mísseis, medidas de proteção na frente interna e a finalização de vedações de segurança.

"A combinação das nossas forças económicas e de segurança fortalecerá a posição de Israel como um ativo perante os olhos de outros países e assim aumentará a nossa força diplomática", defendeu o governante.

Lusa