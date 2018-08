Polémica na Áustria por convite a Putin para o casamento da MNE

"Como pode a presidência austríaca da UE desempenhar, como pretende, um papel de intermediário honesto entre a UE e a Rússia, se a ministra dos Negócios Estrangeiros e o chanceler se colocam tão claramente de um lado?", questionou hoje o líder parlamentar dos sociais-democratas (SPÖ, oposição), Andreas Schieder.

"É uma provocação de dimensão europeia" e "uma vergonha para a imagem da Áustria", considerou a eurodeputada do SPÖ Evelyn Reger.

Os Verdes (oposição) pediram a "demissão imediata" da ministra, frisando que "Vladimir Putin é o adversário mais agressivo da UE em matéria de política externa".

Karin Kneissl, 53 anos, uma independente que foi escolhida para chefe da diplomacia pelo partido de extrema direita FPÖ, casa-se no sábado com o empresário Wofgang Meilinger numa aldeia perto de Graz, no sudeste da Áustria.

O Kremlin confirmou na quarta-feira que Putin aceitou assistir ao casamento, antes de viajar para Alemanha, onde ao fim da tarde se vai reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel, perto de Berlim.

A visita de Putin, inicialmente anunciada como um "evento privado" pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros austríaco, foi entretanto requalificada como "visita de trabalho".

O programa do Presidente russo na Áustria não inclui, até ao momento, qualquer encontro com a imprensa.O chanceler austríaco, Sebastien Kurz, do partido conservador ÖVP, e o vice-chanceler, Heinz-Christian Strache, do partido de extrema-direita FPÖ, também assistem ao casamento.

O convite a Putin foi fortemente criticado pela Ucrânia, que afirmou que passa a excluir a Áustria do Processo de Minsk, relativo ao conflito com os pró-russos do leste ucraniano que levou à anexação da Crimeia pela Rússia.Face à polémica, o Ministério dos Negócios Estrangeiros austríaco assegurou que a visita de Putin "não mudará nada no posicionamento da Áustria em matéria de política externa".

O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, nacionalista) formou em dezembro uma coligação de governo com o Partido Popular Austríaco (ÖVP, democrata-cristão) de Kurz, um acordo baseado num programa fortemente anti-imigração.

O FPÖ defende a eliminação das sanções europeias impostas à Rússia pela anexação da Crimeia.

Lusa