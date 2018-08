Morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral da ONU

O diplomata, natural do Gana, nasceu a 8 de abril de 1938 e foi o líder da ONU entre 1997 e 2006.

Entrou para a história como o primeiro negro a liderar a organização.

Foi, depois disso, enviado especial da ONU à Síria para liderar os esforços de paz.

Recebeu, em 2001, o prémio Nobel da paz pelo trabalho humanitário que desenvolveu, nomeadamente na lutra contra a SIDA e a malária.



Segundo as Nações Unidas, Kofi Annan morreu hoje na Suíça.



A família publicou a notícia da morte do antigo secretário-geral da ONU na página de Kofi Annan no Twitter.

"É com grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença", publicou a fundação do ex-diplomata ganês num comunicado.





António Guterres o atual líder da ONU escreveu nesta rede social. Lembra Kofi Annan como "uma força que guiou o bem".

"De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável", afirma António Guterres.