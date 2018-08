Kofi Annan teve um "papel importantíssimo" na questão de Timor Leste, lembra Alkatiri

Timor-Leste perdeu um amigo e África e o mundo um grande líder com a morte do ex-secretário-geral da ONU, cujo papel na resolução do problema de Timor-Leste foi "importantíssimo", disse hoje o ex-primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri.

"Era um grande filho de África mas também um líder global. Como secretário-geral tornou-se um amigo de Timor-Leste e desempenhou uma função importantíssima nas negociações até ao referendo", disse Mari Alkatiri à Lusa em Díli.

"Fundamentalmente perdemos um grande amigo e um grande líder africano e global", sublinhou.

Alkatiri disse que apesar de estar fora do Governo defende que se honre Annan com uma presença de um representante de alto nível de Timor-Leste no seu funeral.



"Eu acho que deveríamos fazer isso. Falava ainda agora com companheiros aqui no sentido de se mostrar esse gesto com toda a sinceridade e honestidade, de solidariedade com a família", defendeu.

Recorde-se que coube a Kofi Annan, a honra de, a poucos minutos das 00:00 de 20 de maio de 2002, entregar formalmente Timor-Leste aos timorenses numa cerimónia que marcou a restauração da independência do país.



Annan tinha supervisionou a assinatura do histórico acordo de 05 de maio de 1999 - entre Portugal e a Indonésia - que permitiu o referendo em que os timorenses escolheram ser independentes.

"O seu nome será sempre recordado em Timor", diz Ramos-Horta

O ex-Presidente timorense, José Ramos-Horta, prestou hoje homenagem ao ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, cujo nome será sempre recordado em Timor-Leste por ter conseguido cumprir o seu compromisso de resolver o problema do território.



"Ele cumpriu com o seu compromisso em que disse que queria ver resolvido o conflito em Timor-Leste. Dinamizou a questão nomeando um representante especial, dinamizou encontros trilaterais, com a ONU, a Indonésia e Portugal", recordou Ramos-Horta.

"O nome dele ficará sempre recordado neste país. E espero que o nosso Estado se faça representar no seu funeral ao mais alto nível. Já alertei o Governo para ver como honrar Kofi Annan", disse Horta que enquanto Presidente atribui a Annan o galardão timorense mais alto, a Coroa da Ordem de Timor-Leste.

Horta, que conheceu Annan no início da década de 1980, recorda a sua "seriedade e serenidade" e que logo no seu primeiro discurso disse que queria ver a questão de Timor-Leste resolvida no seu mandato.

O líder histórico timorense deveria ter-se encontrado com Annan no próximo mês de setembro quando participaria, enquanto comissário, na Comissão Global sobre Política da Droga, que era liderada pelo antigo secretário-geral.