Organização para as migrações recorda "líder visionário"

A OIM "está de luto pela perda de um grande homem, de um líder visionário", disse o organismo, através do Twitter.

"Foi uma vida bem vivida. Uma vida que vale a pena celebrar", concluiu a organização.



A OIM foi integrada na estrutura multilateral da ONU a 25 de julho de 2016. Antes, a organização tinha recebido, em 1992, o estatuto de observador permanente na Assembleia-Geral da ONU e firmado um acordo de cooperação (1996). A par dos 169 Estados-membros, a OIM conta com oito países que detêm estatuto de observadores.



Em 29 de junho, o português António Vitorino foi eleito diretor-geral da OIM por aclamação.



O antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e prémio Nobel da Paz de 2001, Kofi Annan, morreu aos 80 anos, divulgou hoje a fundação do antigo diplomata.



"É com grande tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que o ex-secretário-geral das Nações Unidas e vencedor do prémio Nobel da Paz morreu pacificamente no sábado, 18 de agosto, após uma curta doença", publicou a fundação do ex-diplomata ganês num comunicado, divulgado pela agência de notícias AFP.



Kofi Annan, que fez a sua carreira profissional nas Nações Unidas, cumpriu dois mandatos como secretário-geral da ONU, entre 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2006.

Lusa