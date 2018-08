Força Aérea indiana resgata mãe e filho presos no telhado devido às cheias

As autoridades indianas têm efetuado inúmeros resgates por via área e com recurso a barcos.

As cheias que atingem o país são as piores do século. Já fizeram 370 vítimas mortais e mais de 700 mil deslocados.

De acordo com os serviços meteorológicos, as chuvas fortes deverão continuar até pelo menos à próxima quinta-feira.