Putin dá um pezinho de dança no casamento da MNE austríaca antes de se encontrar com Merkel

Tudo isto aconteceu antes de viajar para a Alemanha, para o encontro com Angela Merkel. O Presidente russo apareceu no casamento da ministra austríaca, convidou-a para dançar e ofereceu, aos noivos, um momento musical entoado por um grupo de cantores russos.

A dança entre Putin e Karin Kneissl acontece numa altura em que a União Europeia e a Rússia estão em desacordo em questões como o conflito na Ucrânia e a anexação da Crimeia por Moscovo.

O Governo austríaco é, há cerca de um ano, composto por uma coligação de extrema-direita e foi dos poucos países europeus que não expulsaram diplomatas russos na sequência do envenenamento do espião Sergei Skripal e da filha, no Reino Unido.