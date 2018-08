Sismo de 6,3 atinge a ilha de Lombok, na Indonésia, o quarto em menos de um mês

O terramoto foi registado no nordeste da ilha, a uma profundidade de sete quilómetros, não existindo no momento informações sobre vítimas ou danos causados.O mais recente balanço das autoridades indonésias apontava para pelo menos 436 mortos e mais de dez mil feridos após a série de terramotos que há pouco mais de vinte dias assola Lombok, no sul do país.Dezenas de milhares de casas, mesquitas e empresas ficaram destruídas. O país está situado no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista cerca de sete mil terramotos por ano, na maioria moderados.Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

Com Lusa