A história da norte-americana mais jovem a receber um transplante de rosto

A gravidade dos ferimentos levou Katie Stubblefield a perder a maior parte do rosto e a recorrer à operação de transplante, no ano passado, em Ohio.

Numa entrevista à National Geographic, que partilhou a preparação e os resultados da cirurgia, a família contou como a jovem tentou cometer suicido num momento conturbado: duas mudanças seguidas de cidade, o fim de um relacionamento e problemas crónicos de saúde.

A reportagem, citada pela BBC, avança com os pormenores dos ferimentos. O tiro disparado destruiu não só grande parte do rosto, como também deixou a jovem com lesões cerebrais e danos significativos nos olhos.

Katie Stubblefield é a 40.º pessoa a receber um transplante de rosto no mundo. Esta é ainda uma cirurgia experimental, que não está abrangida pelas seguradoras nos Estados Unidos da América.

De acordo com a emissora britânica, a jovem podem agradecer o novo rosto ao Instituto de Medicina Regenerativa das Forças Armadas, que financiou a cirurgia. O instituto, que investe nos avanços de tratamentos de militares feridos na guerra, considerou-a uma boa candidata, dado a idade e os ferimentos que sofreu.

Antes do transplante, Katie foi submetida a 22 cirurgias reconstrutivas. Desde a operação já fez três operações de revisão e é provável que tenha de vir a fazer outras tantas para melhorar a aparência e a funcionalidade do rosto.

Katie ainda tem dificuldades em falar, por causa dos danos sofridos na boca, e terá de tomar medicação para sempre, de modo a reduzir o risco de rejeição do novo rosto.