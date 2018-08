Festival de Cinema de San Sebastián distingue carreira de Danny DeVito

O realizador japonês Hirokazu Kore-eda, vencedor da Palma de Ouro em Cannes este ano com o filme "Shoplifters", receberá também um Prémio Donostia, na cerimónia que se realiza no auditório Kurssal, na cidade basca.

No dia seguinte, DeVito participação na apresentação do filme de animação "Smallfoot - Uma Aventura Gelada", no qual dá voz a uma das personagens, que acontece no Velódromo local, segundo o comunicado da direção daquele festival de cinema.

O Prémio Donostia reconhece a trajetória de DeVito de quase cinco décadas dedicadas ao teatro, cinema e televisão, como ator, realizador ou produtor, mas sempre contando histórias.

Vencedor de um Globo de Ouro e de um Emmy, Danny DeVito é conhecido por papéis desempenhados em séries televisivas como "Táxi", ou em filmes como "Voando Sobre Um Ninho de Cucos" (1975), "Laços de Ternura" (1983), "Em Busca da Esmeralda Perdida" (1984) ou "Por Favor, Matem a Minha Mulher" (1986).

Nascido em 17 de novembro de 1944, em Asbury Park, no estado norte-americano de Nova Jérsia, o ator é conhecido do público pela interpretação de personagens como o Pinguim, de "Batman", ou como irmão gémeo de Arnold Schwarzenegger em "Gémeos", e conta com uma carreira como ator em filmes realizados por Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinsom, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola e Todd Solondz.

DeVito também realizou e protagonizou filmes como "A Guerra das Rosas" (1989) ou "Atira a Mamã do Comboio" (1987), tendo ainda produzido trabalhos de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh ou Milos Forman.

Lusa