Peregrinação a Meca com ponto alto no monte Arafat

Os peregrinos, 2.368.873 segundo os últimos números divulgados pelas autoridades sauditas, começaram a reunir-se ao amanhecer junto ao monte Arafat, onde a tradição islâmica diz que o profeta Maomé pronunciou o seu sermão de adeus aos muçulmanos.

Muitos dos peregrinos sobem a colina antes de realizarem a oração do meio-dia na mesquita de Namira, junto ao monte Arafat.

Ao pôr-do-sol dirigem-se para a localidade de Muzdalifa, onde passarão a noite e recolherão as pedras para atirar às colunas que simbolizam as tentações do Diabo.

O hajj ou peregrinação a Meca é um dos cinco pilares do islamismo e deve ser realizado por todos os muçulmanos pelo menos uma vez na vida, se existirem condições económicas e físicas.

A Direção de Defesa Civil saudita informou na sexta-feira que as suas equipas estavam preparadas para lidar com 13 tipos de possíveis riscos, das emergências médicas a incêndios, passando por tumultos ou por situações mais improváveis como inundações.

Em 2015, uma debandada ocorrida durante a peregrinação matou mais de 2.000 fiéis.

O hajj termina oficialmente com a festa do sacrifício (Aid al-Adha), uma reunião de família durante a qual é sacrificado um cordeiro, que é celebrada a partir de terça-feira em todos os países de tradição muçulmana.

Lusa