Avião privado com dois pneus rebentados aterra em segurança em Nova Iorque

O aparelho, um Gulfstream IV com 16 pessoas a bordo, aterrou sem problemas depois de andar quatro horas às voltas para gastar o combustível para ficar mais leve e reduzir as hipóteses de incêndio ao tocar na pista com dois pneus vazios.

No Aeroporto Internacional de Stewart, em Newburgh, 112 quilómetros a norte da cidade de Nova Iorque, as equipas de emergência estavam a postos, mas não foi necessária a sua intervenção.

O avião, em que viajava o 'rapper' Post Malone, dirigia-se a Londres, onde deveria aterrar em Luton, quando o piloto se apercebeu, logo após a descolagem de Teterboro, de que os pneus tinham rebentado.

Em seguida, sobrevoou o aeroporto durante cerca de meia hora antes de ser encaminhado para um aeroporto regional em Massachusetts, com uma pista longa, mas acabou por aterrar em Stewart, cuja pista tem quase 3.650 metros de comprimento.

Post Malone viajava para Inglaterra, onde tem agendado um concerto no Festival de Reading e Leeds no fim de semana, depois de ter recebido, na segunda-feira à noite, o prémio MTV Video Music para melhor canção do ano.

Após a aterragem, o 'rapper' agradeceu, na sua conta da rede social Twitter, aos fãs que rezaram pela sua segurança e se concentraram junto ao aeroporto de Stewart assim que começou a correr o rumor de que ele estaria a bordo.

Lusa