Ex-diretor de campanha de Trump condenado por fraude

No tribunal de Alexandria, perto de Washington, o júri chegou a acordo em apenas oito das 18 acusações que pesavam contra Manafort, no final do primeiro julgamento diretamente resultante da investigação sobre uma eventual ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 de que saiu vencedor o atual inquilino da Casa Branca, o magnata nova-iorquino do imobiliário Donald Trump.

"Não conseguimos chegar a um consenso em dez das acusações", indicaram os jurados, num comunicado lido na audiência.



Lusa