Irão divulga primeiro avião de combate de fabrico 100% nacional

Segundo a agência noticiosa Tasnim, o caça dispõe de equipamento tecnológico "de ponta", tendo radares polivalentes.

O aparelho foi testado com sucesso e uma demonstração de voo foi divulgada por alguns 'media' oficiais.A televisão de Estado mostrou o Presidente Hassan Rohani sentado no 'cockpit' do avião, com o nome de "Kowsar".

"Quando falo da nossa capacidade para nos defendermos, isso significa que procuramos uma paz duradoura", disse Rohani, durante a parada militar organizada na capital iraniana no âmbito do Dia Nacional da Indústria de Defesa.

"Alguns pensam que se aumentamos a nossa força militar o que procuramos é a guerra. Mas nós procuramos a paz e não queremos a guerra", adiantou num discurso transmitido pela televisão.

Rohani disse ainda que se o Irão não tiver "meios de dissuasão, isso significará luz verde para os outros entrarem no país".

O Presidente iraniano reafirmou que Teerão deve mostrar contenção e ao mesmo tempo ter meios de dissuasão.

As declarações acontecem numa altura de tensão com a administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, devido ao dossiê nuclear.Trump retirou em maio os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as grandes potências e a 07 de agosto restabeleceu unilateralmente severas sanções contra Teerão.

O Presidente norte-americano é ainda suspeito de alimentar a esperança de uma mudança de regime no Irão.

Lusa