O ex-advogado pessoal de Donald Trump, que na terça-feira se declarou culpado em oito acusações, admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016.

Já o ex-diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, foi hoje condenado por fraude bancária e fiscal, mas os membros do júri não conseguiram chegar a acordo sobre um veredicto em dez das acusações de que é alvo.

Com Lusa