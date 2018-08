Exposição com objetos nazis lança polémica no Reino Unido

O evento, no qual alguns dos objetos estavam à venda, realizou-se no passado fim de semana numa propriedade administrada pelo National Trust, uma fundação britânica dedicada à proteção de espaços históricos.

Sob o título "Lacock at War" - em referência a Abadia de Lacock que fica nas proximidades, no sudoeste da Inglaterra - a Fundação de Veículos Militares (MVT, na sigla em inglês) organizou pelo sétimo ano consecutivo um evento dedicado às duas guerras mundiais.

De acordo com os participantes, na exposição cruzaram-se com pessoas envergando uniformes das SS nazis, ou Esquadrões de Proteção, e vários objetos nazis como um 'pin' do Terceiro Reich e peças de uniformes nazis com a insígnia da águia e a suástica.

"Havia pessoas vestidas como soldados alemães com suásticas e símbolos do Terceiro Reich", disse ao jornal The Guardian Amanda, uma mulher jovem de ascendência judaica que preferiu ocultar o seu apelido.

"Eu entendo o interesse dos colecionadores britânicos na Segunda Guerra Mundial, mas ver alguém a vender uma boina das SS como se a tivesse tirado de uma caixa de máscaras deixou-me doente", acrescentou.

Apesar das queixas, o organizador da exposição, John Edward Wardle, tentou minimizar ao máximo a controvérsia e negou que algum dos participantes tivesse usado uniformes nazis.

"Nem todos os soldados alemães eram membros do partido nazi, apenas aqueles que usavam a pulseira com a suástica, nenhum dos participantes usava, portanto, não eram uniformes nazis", acrescentou aquele responsável do MVT.

Por sua vez, o National Trust disse ter contactado os organizadores para saber a sua versão dos factos.

"Deixamos muito claro ao MVT que as mostras foram insensíveis, inaceitáveis e que não deveriam ser repetidas", segundo a fundação.

