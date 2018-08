"Herói" de 3 anos salva irmão após despiste de carro que vitimou a mãe

A criança de três anos foi encontrada na segunda-feira de manhã pelas autoridades junto a uma estrada no condado de Ouachita. Apesar de aparentar um aspeto saudável, tinha “arranhões e cortes” por todo o corpo, explicou o departamento do xerife.

Para identificar os pais, a polícia decidiu publicar uma fotografia da criança no Facebook. Depois da publicação, os agentes foram contactados por membros da família, que informaram não saber do paradeiro do menino, dos pais e do irmão há alguns dias.

Foi nessa altura que as autoridades regressaram ao local onde tinham encontrado a criança e perceberam que havia um carro que se tinha despistado numa ravina. A mãe do menino, que estava grávida, foi encontrada morta, mas o irmão de um ano continuava na sua cadeira, com o cinto de segurança, “acordado e alerta”, contaram os agentes.

Apesar de não terem a certeza sobre a data em que terá ocorrido o acidente, as autoridades afirmam que o carro pode ter estado na ravina desde 16 de agosto, quatro dias antes de as crianças terem sido encontradas com vida.

“É um milagre. (…) Se a criança não tivesse saído do carro, poderíamos ter encontrado três corpos”, pode ler-se no comunicado publicado pelo departamento do xerife.

O pai das crianças contou à KATV que os filhos sobreviveram durante vários dias sob calor intenso, humidade e chuva, apelidando o filho mais velho de “herói” por ter salvado a vida do irmão.