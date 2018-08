Alemanha acusa dois presumíveis membros do Daesh de crimes de guerra

Os dois homens, de nacionalidade iraquiana, foram identificados como Raad A., 42 anos, e Abbas R., 19 anos.



Segundo a acusação, o mais velho dos suspeitos trabalhou como contabilista para o Daesh quando da tomada de Mossul, cidade do norte do Iraque que foi um dos bastiões do grupo 'jihadista' no país, e o mais novo integrou patrulhas de vigilância do grupo na mesma cidade, fornecendo armas ao grupo e ajudando a remover cadáveres de vítimas das ruas.



Os dois foram detidos na Alemanha em Maio de 2017.



Raad A. é também acusado de, já na Alemanha, onde chegou em julho de 2015, ter tentado recrutar outros cidadãos iraquianos para integrarem as fileiras do Daesh.

Lusa